"지역 맛집·카페 연계"…신세계아울렛, '지역 상생 마케팅' 선봬

지역 명소인 맛집·카페·관광 시설 등 25곳 연계…상생 효과

멤버십 고객 대상, '신세계 아울렛' 앱서 쿠폰 발급 후 사용



[아시아경제 김유리 기자] 신세계사이먼은 경기 여주·파주·시흥과 부산 프리미엄 아울렛 인근의 유명 맛집·카페·관광 시설 등과 연계해 다양한 혜택을 제공하는 '지역 상생 마케팅'을 진행한다고 27일 밝혔다.

한국관광 데이터랩(한국관광공사)에 따르면 지난해 지역별 관광지 검색 순위(경기, 쇼핑 카테고리)에 신세계사이먼 여주·파주·시흥 프리미엄 아울렛이 10위권 내 모두 포함됐다. 신세계사이먼은 "최근 쇼핑과 지역 관광을 동시에 즐기는 이른바 '원데이 쇼핑 트립' 명소로 프리미엄 아울렛이 각광 받고 있다"며 "공식 홈페이지와 애플리케이션(앱)을 통한 지역 핫플레이스 연계 마케팅으로 지역 관광 및 경제 활성화에 기여하는 상생 효과도 기대하고 있다"고 말했다.

여주 프리미엄 아울렛에서는 'VIP CLUB' 등급 이상 멤버십 고객에게 여주 지역 맛집 5곳과 제휴 혜택을 제공한다. 일본식 다이닝 맛집 '후도', 건강한 한식 맛집 '감성식탁', 이탈리안 레스토랑 'J-BISTRO', '카페 여주'의 전 품목 10% 할인 쿠폰을 제공하며, '여주 미술관 카페'에서는 커피 1잔을 무료로 제공한다.

파주 프리미엄 아울렛은 모든 등급의 멤버십 고객에게 지역의 핫플레이스 카페 4곳과 연계 한 '파주 카페 투어' 쿠폰을 제공한다. 'REDFIFE', 'MUNJIRI 535', 'DIRTY TRUNK'에서 전 품목 10% 할인을 받을 수 있다. 'AND TERRACE'에서는 아메리카노 1+1 서비스 또는 15% 할인을 선택할 수 있다. 지역 인기 관광지인 헤이리 마을 등 10곳 에서도 제휴 혜택을 제공한다.

부산 프리미엄 아울렛에서는 미디어 전문 미술관인 '뮤지엄 다' 입장권 30% 할인, '부산 아쿠아리움' 입장권 1+1 혜택, '해운대 블루라인파크 해변열차' 이용권 10% 할인, 부산 송정 '써피써피' 서핑 입문 강습 1만원 할인 혜택 등을 멤버십 고객에게 제공한다. 시흥 프리미엄 아울렛에서는 '솔트베이골프클럽' 그린피 1만원(18홀 기준) 할인권을 제공한다.

신세계사이먼 관계자는 "이번 상생 마케팅으로 지역 명소를 방문하는 고객에게 다양한 혜택을 제공할 것으로 기대하고 있다"며 "향후 다양한 제휴처 발굴을 통해 지역과 상생하는 기업으로 거듭날 것"이라고 말했다.

한편 신세계사이먼 프리미엄 아울렛은 설 연휴 기간 중 2월1일 설날 당일을 제외 하고 정상 영업한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr