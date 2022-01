네이버, 역대 최대 분기 실적…연매출 '6조' 돌파 (상보)

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버가 역대 분기 최대 실적을 올리며 연매출 6조원을 돌파했다.

네이버는 지난해 4분기 연결 기준 매출 1조9277억원, 영업이익 3512억원을 각각 기록했다고 27일 밝혔다. 매출은 전년동기 대비 27.4%, 영업이익은 8.5% 증가한 수치다.

지난해 연간 영업수익은 6조8176억 원으로 전년 대비 28.5% 성장했고, 연간 영업이익은 9.1% 성장한 1조3255억 원으로 나타났다. 연간 조정 EBITDA는 전년 대비 22.2% 성장한 1조9146억 원을 기록했다.

4분기 사업 부문별 영업수익은 ▲서치플랫폼 8869억 원 ▲커머스 4052억원 ▲핀테크 2952억원 ▲콘텐츠 2333억원 ▲클라우드 1072억 원이다.

서치플랫폼은 검색 품질 개선 및 스마트플레이스 개편 등에 따라 전년동기 대비 15.2%, 전분기 대비 7.5% 성장한 8869억 원을 기록했다. 서치플랫폼 내 디스플레이 매출은 전년동기 대비 26.1% 증가하며 높은 성장세를 유지했다.

커머스는 쇼핑라이브와 브랜드스토어의 성장에 힘입어 전년동기 대비 27.9%, 전분기 대비 6.6% 성장한 4052억 원을 기록했다. 쇼핑라이브 거래액은 저년보다 4.7배 성장했으며, 4분기 1억원 이상의 거래액을 창출한 라이브 수도 전분기 대비 39% 증가했다.

핀테크는 전년동기 대비 46.8%, 전분기 대비 22.1% 증가한 2952억 원을 기록했다. 네이버페이 결제액은 글로벌 가맹점 신규 추가 등에 힘입어 10조9000억원을 기록했다.

콘텐츠는 연간 거래액이 1조원을 돌파한 웹툰의 글로벌 성장 및 스노우·제페토의 꾸준한 성장에 힘입어, 전년동기 대비 67.9%, 전분기 대비 26.7% 성장한 2333억 원을 기록했다.

클라우드는 신규 고객 수주를 통한 성장에 힘입어 전년동기 대비 25.2%, 전분기 대비 11.4% 성장한 1072억 원을 기록했다.

한성숙 네이버 대표는 "기술 투자, 상생, 비즈니스 간 균형을 맞추며, SME 등 다양한 파트너들과 함께 성장할 수 있는 네이버만의 사업모델을 구축하며 꾸준한 성장을 이어왔다"며 "앞으로도 다양한 파트너들과 함께 국내를 비롯한 글로벌 시장으로의 도전을 이어나갈 것"이라고 말했다.

