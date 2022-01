[아시아경제 이민지 기자] NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 312,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 313,000 2022.01.27 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 기관 순매도 전환에 코스피 하락 마감… 2700선 ‘위태’"오르긴 오르는데…" 코스피, FOMC·LG엔솔 상장에 제한적 반등FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래 close 는 지난해 영업이익으로 1조3255억원을 기록해 전년대비 9% 증가했다고 27일 공시했다.

매출액은 28.5% 성장했는데 6조8176억원을 기록했고 순이익은 16조 4135억원으로 1842% 증가했다. 회사 측은 “지속적인 투자와 SME, 창작자 지원 등을 통한 전 사업부문의 매출이 늘었다”며 “경영통합에 따른 A홀딩스 지분법 평가이익이 반영됐다”고 설명했다.

이날 회사는 결산배당으로 보통주 1주당 501원의 현금배당을 결정했다고 공시했다. 시가배당율은 0.1%로 배당금총액은 747억9977만원이다.

