[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 설 연휴를 맞아 이달 27일부터 다음 달 2일까지 외국인 집중 거주지역과 외국인ㆍ다문화 민간위탁기관 등 외국인 밀집 지역을 대상으로 특별방역점검을 진행한다.

수원시 이를 위해 관계 공무원과 수원시 외국인복지센터ㆍ재수원 중국교민회ㆍ 수원중부경찰서 관계자들로 합동 점검단을 꾸려 지동 일대(외국인 집중거주지역)와 민간위탁기관 3곳(수원시 외국인복지센터, 수원시 다문화가족지원센터, 수원시 글로벌청소년드림센터)를 점검한다.

점검단은 외국인 밀집 지역 거리와 업소 등에서 거리두기ㆍ발열체크ㆍ마스크 착용 등 코로나19 방역수칙 준수 여부를 확인하고, 백신 3차 예방접종 홍보캠페인도 벌인다.

또 외국인 주민들에게 설 연휴 이동 자제를 당부하고, 코로나19 방역수칙 등이 담긴 홍보 안내문(6개 언어)도 배포한다.

