현대건설은 지난해 연결기준 영업이익이 37.3% 증가한 7535억원으로 잠정 집계됐다고 26일 공시했다.

이 기간 매출액은 6.5% 증가한 18조655억원, 당기순이익은 5495억원으로 141.3% 증가했다.

