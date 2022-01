강남·판교 오피스 떠나 성수·구로·을지로 뜨나

[아시아경제 김혜민 기자] 서울 강남 테헤란로와 경기도 판교 사무실 구하기가 ‘하늘의 별따기’가 되면서 서울 성수동과 가산·구로디지털단지(G밸리), 을지로가 ‘포스트 판교’로 급부상하고 있다.

26일 상업용 부동산 데이터 기업 알스퀘어에 따르면, 지난해 서울과 수도권에서 사무실을 이전한 사례의 약 20%는 성수동과 시청·광화문·을지로 등 도심업무권역 그리고 G밸리를 1순위 이전 희망지로 꼽았다. 이 지역으로 본사를 이전한 사례도 2020년보다 3배 정도 늘었다.

가산·구로디지털단지는 지하철 2·7호선을 통해 강남권 이동이 쉽고 상대적으로 임대료가 저렴하다는 점이 부각된다. 지난해 넷마블이 구로디지털단지에 신사옥 ‘G타워’를 짓고 입주를 마쳤다. 성수동 일대는 지하철을 통해 강남권과 시청 일대를 오가기 쉽고, 리테일 상권이 같이 형성되면서 직원 만족도가 높다는 점이 높에 평가된다. 크래프톤과 무신사 등이 성수동에 둥지를 틀었거나 보금자리를 마련할 예정이다. 을지로에는 게임업체 컴투스가 최근 1559억원을 들여 신사옥 설립계획을 밝혔다.

알스퀘어는 "IT기업의 1지망 선호지는 여전히 강남권이지만 최근 수급 불균형으로 사무실 확보가 쉽지 않아 이들 지역을 차선책으로 꼽는 경우가 많다"며 "IT기업이 입주하기에 용이한 환경이 갖춰져있고, 지하철역이 가까워 주요 업무지구로 이동하기 편하다는 것이 강점"이라고 말했다.

