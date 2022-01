커피에반하다, 화려한 비주얼의 신메뉴 '토핑 파티라떼' 3종 출시

[아시아경제 김보경 기자] 프랜차이즈 카페 브랜드 '커피에반하다'는 토핑 파티를 컨셉으로 한 음료 3종을 출시했다고 26일 밝혔다.

이번 신메뉴는 새콤한 딸기라떼에 러블리한 도넛과 바삭하고 고소한 시리얼이 올라간 도넛파티라떼, 달콤한 초코라떼에 아이스 슈와 초코 시리얼을 올린 슈파티라떼, 녹차라떼에 마카롱 꼬끄와 시리얼을 가미한 마카롱파티라떼 총 3종으로 출시된다.

다양한 종류의 토핑과 음료로 구성된 파티라떼는 취향에 따라 골라 먹는 재미까지 더했다.

커피에반하다는 신메뉴 출시를 기념해 공식 SNS 계정을 통해 약 한 달간 제품 구매 후 인증샷을 올리면 추첨을 통해 30명에게 톨게이트(멤버십 앱) 금액권을 증정하는 이벤트를 진행한다.

커피에반하다 관계자는 "화려한 비주얼뿐만 아니라 다채로운 토핑과 시리얼이 주는 든든함도 함께 느껴보시길 바란다"며 "파티라떼 3종을 시작으로 비주얼 메뉴 시리즈를 계속해서 선보일 예정"이라고 말했다.

