건설현장 VR로 추락·화재 방지 등 안전점검

동문건설, 중대재해법 앞두고 '무재해 결의 대회'

동문건설은 경기도 파주시 문산읍 소재 '동문 디 이스트' 아파트 신축공사 현장에서 지난 25일 동문건설 임직원과 협력업체 관계자 등이 참석한 가운데 '2022년 무재해 결의 대회'를 개최했다고 26일 밝혔다.

결의 대회에서는 오는 27일 중대재해처벌법 시행을 앞두고 이뤄졌다. 안전·보건 관계 법령에 따른 준수사항 이행과 가상현실(VR) 교육 및 체험교육장 등을 활용한 현장 안전관리를 강조했다.

동문건설은 '파주 문산역 2차 동문 디 이스트' 건설현장에 VR장비를 시범 설치해, 현장 전 인원(관리자·근로자)을 대상으로 주기적인 체험교육을 실시하고, 단계별로 각 건설현장에 확대 적용할 방침이다. 이를 통해 근로자의 올바른 작업순서 준수와 중대재해 발생 형태인 추락, 낙하, 감전, 화재, 충돌 등 발생 가능한 재해를 미연에 방지한다는 계획이다.

또한 추락사고 방지를 위한 트레이닝 박스(Training Box)를 활용한 체험교육장도 건설현장에 별도로 설치할 예정이다. 추락방지의 가장 기본이 되는 올바른 안전벨트의 착용법과 더 나아가 실제 추락 발생 시 인명 구조 체험을 할 수 있는 구조물이다.

동문건설 관계자는 "그 동안 책상에 앉아 강의만으로 진행됐던 안전교육만으로는 사고를 막기에는 한계가 있다고 판단해, 이를 보완하기 위한 대안으로 VR 및 체험교육장 등 체험 프로그램을 도입하게 됐다" 고 말했다.

