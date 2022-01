우리사주 반대매매 위기에…장병규 크래프톤 의장 "책임감 무겁다"

25일 종가 기준 크래프톤 공모가 대비 41.57% 하락

크래프톤, 신규 예수금 납입해 추가 담보 제공…구체적 규모 밝히지 않아

[아시아경제 공병선 기자] 주가 하락에 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 291,000 전일대비 11,000 등락률 -3.64% 거래량 465,805 전일가 302,000 2022.01.25 15:30 장마감 관련기사 떨어지는 칼날 잡고…곡소리 커진 개미들주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장서학개미까지 몰린 LG엔솔 청약.. 패시브자금 유입 촉각 close 우리사주를 보유한 직원들이 반대매매 위기에 빠지자 장병규 크래프톤 의장이 무거운 책임감을 느낀다며 구성원 보호에 들어갔다.

25일 장 의장은 크래프톤 사내 게시판을 통해 "우리사주 참여는 개개인의 결정이기에 제가 혹은 회사가 무한 책임을 질 수 없다"면서도 "우리사주로 돈을 버시면 좋겠고 무엇보다 경영진의 일원으로서 책임감을 무겁게 느낀다"고 밝혔다. 아울러 장 의장은 기대에 못 미치는 실적과 글로벌 유동성 축소 등이 주가 하락에 영향을 미친 것 같다고 덧붙였다.

이날 크래프톤은 종가 기준으로 공모가보다 41.57% 하락한 29만1000원을 기록했다. 상장 이후 처음으로 20만원대까지 떨어진 것이다. 이날 종가 기준 우리사주 평가액은 1인당 7682만원으로 줄었다. 공모가 대비 1인당 손실 금액은 5465만원에 달한다.

반대매매 가능성도 높아졌다. 한국증권금융을 통해 우리사주 취득자금 대출을 받은 크래프톤 직원들은 대출 약관상 주가 하락으로 담보 비율을 유지하지 못하면 주식은 강제로 처분된다.

이날 장 의장은 사내 게시판을 통해 구체적 방안을 제시하지 않았다. 하지만 주가가 더욱 하락하자 회사 차원에서 조치를 취했다. 크래프톤은 이날 오후 "우리사주 취득 시 한국증권금융을 통해 대출을 받은 구성원을 위해 회사가 신규 예수금을 납입해 추가 담보를 제공하기로 결정했다"며 "회사의 장기적 미래 가치를 보고 투자한 구성원을 보호하기 위한 것"이라고 밝혔다. 다만 구체적 추가 담보 제공 규모는 공개하지 않았다.

