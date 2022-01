볼보, 첫 순수전기차 C40리차지부터 OTA 도입…15년 무상 업데이트

서비스센터 방문 없이도 무선 통신모듈로 최신화 간편히

[아시아경제 유제훈 기자] 볼보자동차코리아는 내달 국내 출시를 앞둔 브랜드 첫 순수 전기차 C40 리차지를 시작으로 무선 소프트웨어 업데이트(OTA) 기능을 국내에 도입한다고 25일 밝혔다.

OTA 소프트웨어 업데이트는 서비스센터 방문 없이도 차량 내 무선 통신 모듈을 통해 고객이 직접 차량용 소프트웨어를 최신화 할 수 있는 기능이다. 스마트폰 처럼 클릭 한 번 만으로 새로운 기능과 성능 개선을 위한 업데이트가 이뤄져 출고 이후에도 최신의 상태를 유지할 수 있다.

볼보자동차코리아는 순수 전기차 C40 및 XC40 리차지를 시작으로 안드로이드 오토모티브 운영체계(OS) 기반의 인포테인먼트가 탑재된 모든 차종에 OTA 소프트웨어 업데이트를 도입한단 계획이다.

업데이트가 지원되는 주요항목엔 전자시스템을 위한 기본 소프트웨어와 티맵, 누구, 플로 등 인포테인먼트 서비스의 최신화 등 주요 편의사양의 성능 개선 등이 포함된다. 특히 볼보자동차코리아는 최상의 고객 경험을 위해 15년간 OTA 소프트웨어 업데이트를 무상 지원할 예정이다. 단, 업데이트를 위한 무상 LTE 지원은 최대 5년으로 한정한다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 "오늘날 프리미엄 자동차가 제공해야 하는 브랜드 경험은 새로운 연결성 시대에 따라 발 빠르게 변화하고 있다"면서 "스마트폰의 등장이 우리의 삶을 바꿔놓은 것 처럼, 이번 OTA 도입을 통해 앞으로 직관적이면서 개인화된 볼보만의 스마트한 경험을 만나 볼 수 있을 것"이라고 밝혔다.

