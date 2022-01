[클릭 e종목]"컴투스, 올해 신작 출시로 실적 개선 이뤄낼 것"

한국투자증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] 한국투자증권은 컴투스에 대해 올해 신작 출시로 매출액 상승이 기대된다며 투자의견 매수를 유지하고 목표가 22만원을 유지했다.

컴투스는 지난해 4분기 매출액으로 1536억원을 기록해 전년동기대비 13.9% 성장할 것으로 기대된다. 영업이익은 34.4% 감소한 171억원을 기록해 시장 예상 수준에 부합할 것으로 전망된다.

정호윤 한국투자증권 연구원은 “4분기는 항상 서머너즈워 매출액이 이벤트 효과로 반등했고 이번에도 10억원 수준의 일매출을 기록하며 전분기 대비 18.2% 증가했다”며 “이번 분기부터 위지윅스튜디오의 실적이 연결로 반영되며 외형이 더욱 확대됐다”고 말했다.

올해는 컴투스의 새로운 성장기가 될 것으로 예측된다. 올해 가장 큰 기대작인 서머너즈워 : 크로니클을 2분기에 북미 혹은 동남아 지역에 출시한 후 3분기에는 글로벌 전 지역으로 본격 출시할 것으로 예상된다. P2E(플레이 투 언) 시스템 도입은 게임 흥행에 긍정적 영향을 줄 것으로 예측되는데 크로니클 역시 시장 기대치를 상회하는 흥행을 보일 것으로 기대된다. 인기 IP 중 하나였던 낚시의 신 또한 C2X 플랫폼을 통해 P2E 시스템을 도입했는데 올해 중 글로벌로 출시될 예정이다.

정 연구원은 “서머너즈워 : 크로니클 출시 이후 일매출액은 6억원 수준으로 추정되는데 이는 P2E 시스템이 매출에 긍정적인 영향을 끼친다는 점이 상당히 입증됐기 때문”이라며 “P2E에 대해 가장 적극적으로 대응하고 있는 만큼 올해는 이에 따른 성과 창출이 기대된다”고 설명했다.

한편 하반기에는 B2B용 메타버스인 컴투버스 서비스가 출시될 예정이다. 현대 다양한 기업이 컴투버스 입주를 논의 중이며 성공적으로 서비스가 안착할 경우 추가 밸류에이션 상승도 기대된다.

