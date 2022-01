<의원면직>

▶장관정책보좌관 이인화

<과장급 전보>

▶국토교통부 오수영 ▶철도운영과장 김민태 ▶철도건설과장 김승범 ▶철도투자개발과장 오송천 ▶첨단물류과장 박대순

<과장급 파견>

▶주말레이시아대사관 오수영