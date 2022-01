네오펙트, 재활기기 ‘스마트 페그보드’ 조달청 혁신제품 지정…"공공구매 판로 확대"

[아시아경제 유현석 기자] 혁신 의료솔루션 전문기업 네오펙트 네오펙트 290660 | 코스닥 증권정보 현재가 3,045 전일대비 120 등락률 -3.79% 거래량 103,502 전일가 3,165 2022.01.24 10:40 장중(20분지연) 관련기사 네오펙트, 롱라이프 엘더가든 동백점 오픈…"VR 기술 접목 치매재활 프로그램 제공"네오펙트 “‘스마트 키즈’ 재활 효능, 美 AACPDM 공식지 ‘올해의 탑텐’ 논문에 선정”네오펙트 “와이브레인, 국내 최초 재택용 우울증 전자약 ‘마인드스팀’ 온라인 출시” close 는 상지 재활 훈련기기 ‘스마트 페그보드’가 조달청 혁신제품으로 지정됐다고 24일 밝혔다.

스마트 페그보드는 손과 팔의 기능이 저하된 신경계 및 근골격계 환자, 뇌졸중, 치매 환자를 위해 개발된 재활 훈련 도구다. 페그를 보드판으로 옮기는 반복 훈련을 통해 눈과 손의 협응력, 소근육 훈련 및 인지 능력 향상을 돕는다.

나무나 플라스틱 판으로만 만들어진 기존의 일반적인 페그보드와는 달리 디지털화를 통해 훈련 효과뿐만 아니라 집중력과 사용 편의성을 높인 것이 차별점이다. 메인바디에 63개의 고휘도 LED와 페그의 삽입을 감지하는 센서가 있어 환자의 움직임에 따라 시각적, 청각적 피드백을 제공한다.

조달청 혁신제품은 기술개발을 통한 공공서비스 혁신 창출과 혁신기술개발 제품의 공공조달 연계 확대를 위해 기획재정부 조달정책심의위원회의 심의를 거쳐 선정한다. 선정된 혁신제품은 혁신 장터에 등록되고 공공기관에서 3년 간 수의계약이 가능하며 조달청 시범구매사업에도 참여할 수 있다.

반호영 네오펙트 대표는 “스마트 페그보드가 공공서비스 향상 및 기술을 혁신할 수 있는 제품으로 공식 인증을 받아 뜻깊다”며 “이번 조달청 혁신제품 지정에 힘입어 국내외 공공 및 민간 분야에 적극 진출하고 공공서비스 개선에 더욱 기여하는 혁신기업이 되겠다”고 전했다.

스마트 페그보드는 현재 네오펙트의 자회사 롱라이프그린케어의 전국 주야간보호센터 지점에서 사용되고 있다. ‘CES(국제전자제품박람회) 2018 혁신상’ 및 ‘2019 레드닷 디자인 어워드 제품 디자인상’을 수상한 바 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr