'오미크론 공포' 현실화…김 총리, 오늘 '코로나 방역 대국민담화' 발표

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리가 24일 오후 코로나19 방역상황 관련 대국민 담화를 발표한다. 이날을 기점으로 국내 오미크론 변이 감염자의 주간 검출률이 50%를 돌파하는 등 코로나19 우세종이 된 것으로 확인되면서 관련 방역 대응 및 국민들의 협조를 호소할 것으로 보인다.

이날 국무조정실에 따르면 김 총리는 이날 오후 2시 정부서울청사에서 '코로나19 방역 관련 대국민 담화'를 발표할 예정이다. 전해철 행정안전부·권덕철 보건복지부 장관, 정은경 질병관리청장 등이 배석한다.

최근 코로나19 신규 확진자 수는 연일 7000명대를 기록하고 있다. 전문가들은 감염 속도가 빠른 오미크론 바이러스의 특성 상 추후 확진자 증가세가 더욱 가팔라질 수 있다고 경고하고 있다.

이에 정부도 '속도'와 '효율'에 초점을 둔 방역체계 개편을 시도하고 있지만, 당장 이번 주말부터 설 명절 연휴가 이어지는 만큼 전국적으로 이동량이 늘어날 것으로 보여 자칫 확진자가 폭증할 수 있다는 우려도 나온다.

이에 김 총리는 담화에서 설 연휴 이동 자제를 호소하고, 선제적 코로나19 검사 등을 당부할 것으로 보인다.

