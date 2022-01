특산물·콘텐츠 더하니 지역상생 시너지

이커머스 상품기획자 창원에서 한 달 살기

참여 인력 지속 모집…포항시·전남 등 확장

서울의 e커머스 회사에서 일하는 상품 기획자가 창원에 내려가 ‘한 달 살기’를 한다. 늘 바쁘게 돌아가는 일상을 뒤로 하고 지역에 머물며 그곳의 생산자들을 만나고 그들의 이야기에서 요리 레시피를 얻기도 한다. 최근 티몬이 유튜브를 통해 공개한 웹다큐 ‘잘사는 레시피 창원편’에 담긴 내용이다. 직원들이 ‘워케이션’(휴가지에서 일을 병행하는 근무형태) 방식으로 창원에서 한 달 간 살면서 다양한 지역 상품과 문화를 경험하고 발굴하는 프로젝트를 기록한 것이다.

24일 티몬에 따르면 지난해 말 창원에서 시작된 한 달 살기 프로젝트가 올해 포항시, 전라남도 등으로 확대된다. 이를 위해 장윤석 티몬 대표가 임직원들을 위해 구축한 내부 커뮤니티 ‘티니버스’를 통해 한 달 살기 참여 인력을 지속적으로 모집할 예정이다.

티몬의 한 달 살기는 직원들이 직접 거주하며 지역 경제와 소상공인들 판로에 기여할 수 있는 특화 상품을 개발하고, 관광 등과 연계할 수 있는 콘텐츠를 만드는 데 초점이 맞춰져 있다. 창원의 경우 상품 기획자와 이를 촬영할 직원 등 총 5명 가량으로 팀을 구성해 한 달 살기를 시작했다. 그 결과물로 ‘잘사는 레시피 창원편’이 만들어졌다. 티몬은 4회 구성의 이 웹다큐를 매주 목요일 공개할 예정이다. 첫 회는 ‘저탄소 농법 단감’을 생산하는 31년 경력의 단감 농업인을 만나 듣는 삶의 이야기를 담았다. 앞으로 발효차, 멸치 등 다양한 현지 생산자들의 에피소드를 소개할 예정이다. 영상에는 지역의 농수산물은 물론 체험·여행상품 등도 포함되며 이는 티몬이 마련한 특별 기획전을 통해 판매된다.

티몬 관계자는 "단순히 상품을 개발해 판매하는 것뿐 아니라 콘텐츠 커머스로서 상품과 콘텐츠를 연계하기 위한 프로젝트"라며 "지역 농산물과 콘텐츠를 결합시켜 정보와 재미를 더하고 상품경쟁력을 강화해 로컬 생산자들과 상생하는 게 목표"라고 설명했다.

티몬의 지역 한 달 살기 프로젝트 확대는 최근 장 대표가 선언한 전사 ‘리모트&스마트워크’와도 연결된다. 그는 티몬 직원들이 장소에 구애 받지 않고 개인의 업무 스타일과 상황에 맞춰 근무할 수 있도록 하겠다고 밝힌 바 있다. 상반기 내 이를 시행하기 위해 서울 대치동 본사 외 지역에 거점 오피스 구축이 진행되고 있다. 방역 차원에서 시행 중인 재택근무도 새로운 형태로 변화를 준비 중이다. 효율성과 생산성을 극대화할 수 있도록 지원하는 메타버스 형태의 가상 오피스 도입도 추진한다.

장 대표는 "제주도에서, 창원에서, 부산에서 일해도 된다"며 "구태의연한 산업화 시대의 업무 방식을 버리고 변화한 커뮤니케이션 기술을 활용한 효율성을 추구할 것"이라고 강조했다.

