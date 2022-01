[속보]이재명 "서울에 107만호 포함해 총 311만호 주택 공급"

속보[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 23일 "전국에 총 311만호의 주택을 신속히 공급하겠다"고 밝혔다. 이는 기존 정부가 밝힌 206만호 가량의 주택 공급 물량에서 105만호 추가된 것으로, 서울에는 추가 물량의 절반 가량인 48만호는 공급해 총 107만호를 짓겠다고 했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr