설 명절 선물로 건강기능식품 '주목'…실속 구매 정보

[아시아경제 임혜선 기자] 올해 첫 명절인 설이 다가왔다. 코로나19 방역 지침의 영향으로 가족 및 친지 방문이 제한되는 만큼,건강기능식품 선물이 주목받고 있다.

한국건강기능식품협회는 설 맞이 선물용 건강기능식품의 실속 구매정보와 할인행사를 소개한다고 23일 밝혔다.

한국인삼공사는 2월 3일까지 전국 정관장 매장 및 정몰에서 설 맞이 행사를 실시한다. 품목에 따라 최대 20%의 할인율을 적용하고, 25만 원 이상 구매 시 구매금액대별 혜택을 제공한다. 신규가입자가 10만 원 이상을 구매하면 1만 포인트를 적립해준다.

동원F&B는 2월 6일까지 GNC 골드회원에 한해 전 제품을 30% 할인하고 다량 구매 시 추가 할인 혜택을 제공한다. 전국 천지인 홍삼 매장 및 스마트스토어에서는 6년근 홍삼 농축액 100% 등 대표제품을 할인가에 선보이며, 구매금액대별 다양한 선물을 증정한다. 매일헬스뉴트리션은 설 명절을 기념해 2월 2일까지 ‘건강한 선물 고민 말고 셀렉, 셀렉스’이벤트를 진행한다. 셀렉스몰에서 지급하는 선물세트 전용 10% 할인 쿠폰을 활용하면 다양한 제품을 저렴한 가격에 구매할 수 있다.

빙그레는 오는 28일까지 역대급 할인 혜택으로 구성한 ‘2022년 새해 복 많이 받호랑’이벤트를 진행한다. 맛있는 비바시티 눈 건강 루테인 구미젤리 등 선물세트를 구성해 최대 70% 할인가에 선보인다.

풀무원건강생활은 네이버 스마트스토어에서 설 명절 기획전을 연다. 먼저, 오는 26일까지 온 가족이 섭취할 수 있는 가족 안심세트를 30% 할인가에 선보인다. 풀무원로하스 브랜드의 경우, 눈 건강 등 부모님을 위한 프리미엄 건강기능식품 세트를 구성해 할인 판매한다.

네추럴에프앤피는 오는 25일까지 비티몰에서 임직원 대상 ‘설맞이 바이오리더스 그룹사 특가전’을 진행한다. 주요 인기 제품을 최대 88% 할인하며, 쇼핑백 증정 및 무료 배송 혜택도 제공한다. 뉴트리는 다음달 3일까지 뉴트리몰에서 이벤트를 연다. 에버콜라겐 베스트 제품으로 구성된 선물세트와 콜라겐 인앤업플러스 패키지 구매 시 더블 마일리지를 적립해준다. 호텔 숙박권을 경품으로 증정하는 댓글 이벤트도 동시 진행한다.

동국제약은 공식 온라인 쇼핑몰에서 다양한 선물세트를 할인 판매한다. 매일 오전 10시 선착순 쿠폰 100매를 발급하며 구매 금액대별 사은품을 증정한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr