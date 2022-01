윤석열, 김건희 2차 가해 지적에 "상처 입은 분들께 죄송"

[아시아경제 유현석 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보는 21일 부인 김건희 씨의 '7시간 통화' 공개 과정에서 드러난 안희정 전 충남지사 성폭력 사건에 대한 언급이 2차 가해라는 일부 지적에 대해 "상처 입은 분들께 죄송하다는 말씀을 드렸고, 그 마음에 변함이 없다"고 밝혔다.

윤 후보는 이날 오후 대전에서 기자들과 만나 "사담이 공영방송에 의해 공개된 것은 부적절하다"며 이같이 밝혔다.

김씨의 무속 관련 논란에 대해선 "국민 여러분 판단에 맡기겠다"고 말을 아꼈다.

윤 후보는 또 민주당 정청래 의원이 '봉이 김선달' 발언으로 불교계 비판을 받는 데 대해선 "불교계가 종교를 대하는 정치인의 태도에 대해 당의 중요한 인물로서 맞지 않다고 많이 격분하고 계시다"고 언급했다. 이어 "불교계의 그런 상황은 국민의 한 사람으로서 충분히 이해가 간다"면서도 "정 의원의 발언에 따로 논평하고 싶지 않다"고 했다.

이와 함께 윤 후보는 '설 이후에 유승민 전 의원을 만날 예정인가'라는 기자 질문에 "저희가 원팀으로 대선을 치러나가는 데 필요한 모든 방안을 강구할 것"이라고 답했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr