[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 구미시장학재단은 20일 장학재단 임원 15명이 참석한 가운데 “제25차 이사회”를 열었다.

이번 이사회에선 임원 임면, 2021년도 결산감사, 2022년도 예산안 및 사업계획, 구미시장학재단 정관 일부 개정 등 부의안건을 심의·의결했다.

또 기존 장학생과 서울 구미학숙 선발제도의 미비점 등 구미시 장학재단 운영 발전 개선 방안에 대한 토의도 함께 나누었다.

지역사랑 고취와 장학금 수혜자 확대를 위한 한국방송통신대학교 구미학습관 학생 10명에게 특별 장학금을 지급할 계획이다.

장세용 이사장은 “구미를 이끌어 갈 지역 인재 양성을 위해 시민의 눈높이에 맞는 장학 재단이 되도록 하겠다”고 말했다.

