[아시아경제 이민지 기자] 에스디바이오센서 에스디바이오센서 137310 | 코스피 증권정보 현재가 55,000 전일대비 1,600 등락률 +3.00% 거래량 459,502 전일가 53,400 2022.01.21 15:19 장중(20분지연) 관련기사 씨젠, 위기의 바이오株 ‘믿을맨’ 되나SD바이오센서, 998억 규모 코로나19 홈테스트 공급계약에스디바이오센서, 1008억 규모 코로나 홈테스트 공급계약 close 는 1369억4598만원 규모로 자가검사키트 공급 계약을 체결했다고 21일 공시했다. 이는 지난 2020년 매출액 대비 8.12%에 해당한다. 판매 공급지역은 싱가포르이고 경영 상대방은 비밀유지로 인해 유보했다.

