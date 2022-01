동부건설은 중소협력사의 자금 소요가 많은 설을 앞두고 약 800억원 규모의 거래대금을 최대 10여일 앞당겨 지급한다고 21일 밝혔다.

동부건설은 코로나19 등으로 인해 자금난을 겪고 있는 중소 협력사들을 위해 매년 설·추석 전 거래대금을 조기 집행해 왔다.

