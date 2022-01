BMW X6, 싼타페 등 2만9092대 제작결함 리콜

국토교통부는 스텔란티스코리아, 비엠더블유코리아, 혼다코리아, 아우디폭스바겐코리아, 현대자동차, 테슬라코리아, 만트럭버스코리아에서 제작하거나 수입·판매한 26개 차종 2만9092대에서 제작결함이 발견돼 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 21일 밝혔다.

스텔란티스코리아의 짚 체로키 등 5개 차종 9052대는 엔진제어장치 소프트웨어 오류로 엔진오일이 부족할 경우 경고등이 점등되지 않아 지속 운행 시 시동이 꺼질 가능성이 확인됐다. 해당 차량은 다음달 3일부터 공식 서비스센터에서 무상으로 수리를 받을 수 있다.

비엠더블유코리아에서 수입·판매한 BMW X6 xDrive40i 등 8개 차종 7547대는 차량 전면부 그릴에 설치된 등화가 광도 기준에 미달되는 안전기준 부적합 사항이 확인돼 우선 수입사에서 자발적으로 리콜을 진행한다. 국토부는 추후 시정률 등을 감안해 과징금을 부과할 계획이다. 이 차량은 오는 25일부터 공식 서비스센터에서 무상으로 부품 수리를 받을 수 있다.

혼다코리아의 파일럿 4532대는 보닛 걸쇠장치의 강성 부족에 의한 파손으로 주행 중 보닛이 열려 사고가 발생할 가능성이 확인됐다. 다음달 7일부터 공식 서비스센터에서 무상으로 수리를 받을 수 있다.

아우디폭스바겐코리아의 Q5 45 TFSI qu. 등 8개 차종 4301대의 경우 통신 중계 제어 장치 내 수분 유입에 따른 단락으로 주행 중 엔진 출력이 감소하고, 이로 인해 안전에 지장을 줄 가능성이 발견됐다. 다음달 7일부터 공식 서비스센터에서 무상으로 부품 수리를 받을 수 있다.

현대자동차의 싼타페 등 2개 차종 1925대는 계기판 제조 불량으로 영하 20도 이하 상황에서 계기판 화면이 상·하로 반전될 가능성이 확인됐다. 해당 차량은 전날부터 직영 서비스센터와 블루핸즈에서 무상으로 수리를 진행하고 있다.

테슬라코리아의 모델S 1541대는 보닛 걸쇠장치의 설치 불량으로 걸쇠장치가 정상적으로 잠기지 않는 안전기준 부적합 사항이 확인됐다. 우선 리콜을 진행하고 추후 시정률 등을 감안해 과징금을 부과한다. 차량은 오는 24일부터 공식 서비스센터에서 무상으로 수리를 받을 수 있다.

만트럭버스코리아에서 수입·판매한 TGX 트랙터 194대는 전기작동 제어장치 소프트웨어 오류로 작업등이 차량 속도 20km/h를 초과하더라도 소등되지 않는 안전기준 부적합 사항이 확인됐다. 수입사에서 자발적으로 리콜을 진행하고, 추후 과징금을 부과할 계획이다. 차량은 이날부터 공식 서비스센터에서 무상으로 소프트웨어 업데이트를 진행하고 있다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr