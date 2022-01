[세종=아시아경제 문채석 기자] 고용노동부는 20일 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 286,000 전일대비 1,500 등락률 +0.53% 거래량 383,480 전일가 284,500 2022.01.20 15:30 장마감 관련기사 엿새만에 반등한 韓증시…양시장 상승마감포스코-삼성물산-PIF, 사우디에서 그린수소 생산 사업 추진연기금, SK이노·포스코 저평가株 집중 매수 close ) 포항제철소에서 발생한 산업재해 사망사고와 관련해 포항지청장을 팀장으로 하는 전담 수사팀을 구성했다고 밝혔다.

고용부는 한국산업안전보건공단 등 유관기관과 함께 사고 경위를 파악하고 있다. 포항제철소엔 부분 작업 중지를 명령했다. 고용부는 "사고 원인과 책임자의 안전조치 위반을 철저히 조사해 엄중 조치할 예정"이라고 밝혔다.

다만 이번 사고엔 오는 27일 시행될 예정인 중대재해처벌법이 적용되진 않는다.

포스코와 포항남부경찰서에 따르면 이날 오전 9시47분께 포항제철소 화성부 3코크스 공장에서 스팀 배관 보온 작업자에 대한 안전 감시를 하던 용역업체 소속 근로자가 장입차량에 부딪히는 사고를 당해 병원으로 이송됐으나 숨졌다.

