목포소방서·안좌119안전센터 방문

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김조일 전남소방본부장이 20일 목포소방서와 안좌119안전센터를 방문해 소방현안을 살피고 직원들을 격려했다.

이번 방문을 통해 김 본부장은 천사대교 등 설 연휴 관광객 안전대책과 도서지역 등을 점검하고 소속 직원들과 대화의 시간을 가졌다.

또 신안소방서 신축현장을 방문해 공사추진 상황을 확인하고 공사 관계자에게 성실 시공을 당부했다.

김 본부장은 “코로나19 상황에서도 도민의 안전을 위해 현장 소방활동에 최선을 다하고 있는 직원들의 노고에 감사드린다”며 “지역특성에 맞는 업무추진으로 도민에게 신뢰받는 소방조직이 되도록 최선을 다해주길 바란다”고 말했다.

