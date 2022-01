청와대 사랑채 앞 중대재해법 강화 촉구하는 건설노조

중대재해처벌법 시행을 일주일 앞둔 20일 민주노총 건설노조가 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 ‘살인기업 처벌 강화! 중대재해처벌법 강화! 건설안전특별법 제정 촉구! 건설노동자 결의대회’를 열고 있다.

문호남 기자 munonam@asiae.co.kr