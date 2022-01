[아시아경제 지연진 기자] 조비 조비 001550 | 코스피 증권정보 현재가 19,900 전일대비 300 등락률 +1.53% 거래량 21,763 전일가 19,600 2022.01.20 11:39 장중(20분지연) 관련기사 경농, 조비 주식 52만주 157억원에 처분 결정남해화학 남북 통신 연락선 복귀 소식에 강세. 대북관련주 다음 대장株는?[클릭 e종목]"비료 · 농약 업종, 식량부족 현상 현실화" close 는 지난해 영업이익이 전년대비 39.1% 줄어든 23억원을 기록했다고 20일 공기했다. 매출액은 14.9% 늘어난 845억원, 당기순이익은 63.6% 감소한 10억원이다

