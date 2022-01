대웅제약, 항암제 피부 부작용 치료제 임상 2상 계획 승인

[아시아경제 이춘희 기자] 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 133,000 전일대비 500 등락률 +0.38% 거래량 28,804 전일가 132,500 2022.01.20 11:32 장중(20분지연) 관련기사 2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정또 크게 터진다! 초대형 "제2의 에디슨EV" 입수 close 의 항암제 부작용 치료용 EGF(상피세포 성장인자) 크림제 'DWP708'가 국내 임상 2상 시험계획(IND) 승인을 받았다.

대웅제약은 국내 생명공학 신약 1호인 EGF의 신규 적응증 확대를 위해 17일 식품의약품안전처로부터 DWP708의 임상 2상 IND를 승인받았다고 20일 밝혔다.

이번 임상은 EGFR(EGF 수용체)를 타깃으로 하는 EGFRi(EGFR 억제제) 항암제 투여 환자에게서 흔히 발생하는 피부 발진, 여드름양 발진 등 피부 부작용 치료에 관한 유효성 및 안전성 평가를 위해 진행된다. EGF 크림제는 이외에도 방사선 치료 등으로 인해 발생하는 피부염 등에도 유효할 것으로 기대를 모으고 있다.

EGF는 인체 내 존재하는 단백질로 세포의 증식·분화에 관여해 손상된 조직을 치유하는데 중요한 역할을 한다. 대웅제약은 1992년부터 EGF 의약품 개발을 시작하여 2001년 당뇨병성 족부궤양 치료제 '이지에프' 외용액제를 출시했고, 2010년에는 피부의 상처 및 궤양의 보조적 치료제 이지에프 새살연고를 발매한 바 있다.

대웅제약은 이번 임상을 계기로 EGF를 주성분으로 하는 제품의 피부 상처·궤양 치료 외 적응증 확대에 적극 나설 계획이다. 폐·대장·췌장암 등의 환자에 처방되는 EGFRi 항암제의 글로벌 시장규모는 2020년 기준 약 7조원 이상으로 연간 10% 이상 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있다. EGF 크림제는 해당 약품의 피부 부작용 치료를 목적으로 개발중인 만큼 이에 따라 향후 잠재 시장규모가 매우 클 것으로 기대된다.

류재학 대웅제약 바이오 연구개발(R&D) 본부장은 “적극적인 오픈 콜라보레이션을 통해 EGF에 대한 연구를 지속적으로 수행하고 있고 신규 적응증 및 신규 제형 개발에 나서 적용 범위를 넓혀나갈 계획”이라며 “이번 임상을 통해 항암 환자들의 삶의 질을 개선하는데 중요한 역할을 할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr