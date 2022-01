[인사] 국토교통부

<국장급 전보>

▶국토교통부(교육파견) 전형필 ▶물류정책관 구헌상 ▶항공안전정책관 정용식 ▶도시재생사업기획단장 김상석 ▶서울지방국토관리청장 김정희 ▶국토교통부(교육파견) 방윤석 ▶국토교통부(교육파견) 김규철

<과장급 전보>

▶지적재조사기획단 기획총괄과장 류제룡 ▶국토교통부(교육파견) 송시화 ▶항행시설과장 김동준 ▶국토교통부(교육파견) 유상철

