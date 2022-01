두산, 두산중공업 주식 2916억원에 추가 취득

[아시아경제 황윤주 기자] 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 106,000 전일대비 500 등락률 +0.47% 거래량 80,586 전일가 105,500 2022.01.19 15:30 장마감 관련기사 'BBB'급 회사채 흥행 이유 있었네[CES2022] 파괴·초협력·가상의 현실화…'포스트 코로나' 답안 나왔다[CES2022] 북치고 춤추고…발 디딜 틈 없던 K-테크놀로지 체험존 close 은 기타 기관 및 터빈 제조업 계열사 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 106,000 전일대비 500 등락률 +0.47% 거래량 80,586 전일가 105,500 2022.01.19 15:30 장마감 관련기사 'BBB'급 회사채 흥행 이유 있었네[CES2022] 파괴·초협력·가상의 현실화…'포스트 코로나' 답안 나왔다[CES2022] 북치고 춤추고…발 디딜 틈 없던 K-테크놀로지 체험존 close 중공업의 주식 1822만2047주를 약 2916억원에 추가 취득한다고 19일 공시했다.

주식 취득 후 두산의 두산중공업 지분율은 36.9%가 된다. 주식 취득 예정일은 다음 달 18일이다.

두산은 이번 주식 취득의 목적을 "계열회사 기업가치 제고 및 지배력 유지 등"이라고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr