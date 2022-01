현대엔지니어링, 2021 DJSI 평가서 글로벌 건설사 5위

자발적 평가 통해 글로벌 건설업체 중 5위, 국내 대형건설업체 중 2위

ESG 경영 확산 토대로 글로벌 최고수준의 지속경영가능 체계 구축 나서

현대엔지니어링은 2021 다우존스지속가능경영지수(DJSI) 평가에서 전 세계 건설업체 중 5위, 국내 건설사 중 2위에 해당하는 점수를 받았다고 19일 밝혔다.

DJSI는 미국 S&P 다우존스 인덱스(S&P Dow Jones Indices)와 S&P 글로벌 스위스(Global Switzerland)SA가 공동으로 개발한 지속가능경영 글로벌 평가지표로 경제적 지표뿐만 아니라 환경, 사회, 지배구조 등 비재무적 성과까지 종합적으로 고려해 지수 편입 여부를 결정한다.

현대엔지니어링은 비상장사로 DJSI 평가 대상은 아니지만 회사의 지속가능경영 수준을 대외적으로 객관화하고자 자발적으로 DJSI 평가에 참여했다고 설명했다. 이번 평가점수는 DJSI Asian Pacific(이하 AP) 및 DJSI Korea 지수에 편입 가능한 결과라는 게 회사 측 설명이다.

현대엔지니어링 관계자는 "전 임직원이 회사의 지속가능한 경영에 관심을 갖고 ESG 경영 체계 확립을 위해 노력한 결과 글로벌 지속가능경영 지표로 꼽힌 DJSI 상위권에 해당하는 평가 결과를 달성할 수 있었다"며 "앞으로도 글로벌 EPC社로서의 사회적 책임을 다하고 ESG 경영체계를 확대해 지속가능한 경영활동을 펼쳐나가겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr