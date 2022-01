[아시아경제 이선애 기자] HDC랩스 HDC랩스 039570 | 코스피 증권정보 현재가 8,770 전일대비 230 등락률 +2.69% 거래량 194,317 전일가 8,540 2022.01.19 14:25 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “HDC아이콘트롤스, 공간 AIot 플랫폼 기업으로 거듭나”[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일[e공시 눈에 띄네]코스피-1일 close 는 주가안정 및 주주가치 제고를 위해 자사주 117만주를 취득하기로 결정했다고 19일 공시했다.

취득예정금액은 100억원이며 취득예상기간은 오는 20일부터 4월19일까지다.

