[아시아경제 이선애 기자] 3S 3S 060310 | 코스닥 증권정보 현재가 2,975 전일대비 5 등락률 +0.17% 거래량 119,546 전일가 2,970 2022.01.19 14:23 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-14일제이시스메디칼, 식약처 신속지원 수혜 기대감에 강세... 다음 주목할 관련주는?중국발 호재! “철강주” 다시 갑니다! close 는 박종익·김세완 각자대표 체제에서 김 대표 단독 체제로 전환한다고 19일 공시했다. 경영 효율화를 위해 박 전 대표가 사임하기로 결정했다고 밝혔다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr