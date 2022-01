[아시아경제 오현길 기자] 롯데손해보험 롯데손해보험 000400 | 코스피 증권정보 현재가 1,575 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 141,190 전일가 1,575 2022.01.19 13:50 장중(20분지연) 관련기사 롯데손보, 사내 카페 장애인 바리스타 5명 직원 채용'천덕꾸러기' 자동차보험…판매 줄인 손보사들"현장 경험 없어도 된다"…외부 인사 수혈하는 보험사 close 은 모바일 보험금 청구 시스템을 일반보험과 법인고객 등으로 확대 운영한다고 19일 밝혔다.

공식 애플리케이션이나 모바일 홈페이지 보험금 청구 메뉴에 접속해 절차를 안내받아, 사고정보 입력과 청구서류 등록 절차를 거치면 보험금을 청구할 수 있다. 그동안 롯데손보는 질병·여행자·쿠팡안심케어 등 주요 상품을 대상으로 모바일 보험금 청구 시스템을 운영해왔다.

모바일 보험청구 시스템을 확대해 청구 편의성이 높아지고 업무 처리 시간도 대폭 단축될 것으로 보인다.

롯데손보 관계자는 "청구절차가 다소 복잡했던 일반보험과 법인고객도 손쉽게 모바일로 보험금을 청구할 수 있게 됐다"며 "다양한 디지털 혁신과제를 완수해 차별화된 고객경험을 제공하도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

