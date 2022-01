신풍제약, 코로나 치료제 피라맥스 영국서 임상 3상 시험계획 신청

[아시아경제 이민지 기자] 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 25,600 전일대비 400 등락률 -1.54% 거래량 5,790,447 전일가 26,000 2022.01.18 13:52 장중(20분지연) 관련기사 1200% 수익…올핸 메타버스·NFT가 돈벌었다임상 3상완료! “한국비엔씨” 넘을 NEW바이오! 또 한 번의 수익률 역사기록!내일 바로 터진다! 초대형 "제2의 NHN벅스" 또 갑니다! close 은 코로나19 환자를 대상으로 피라맥스정의 유효성과 안전성을 비교평가하기 위한 2ㅔ 3상 임상시험을 영국 의약품건강관리제품규제청에 신청했다고 18일 공시했다.

회사 측은 영국 외에 오는 25일엔 폴란드와러시아, 28일엔 아르헨티나, 다음달 10일엔 칠레에서 임상시험계획을 추가 신청할 계획이다.

신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 25,600 전일대비 400 등락률 -1.54% 거래량 5,790,447 전일가 26,000 2022.01.18 13:52 장중(20분지연) 관련기사 1200% 수익…올핸 메타버스·NFT가 돈벌었다임상 3상완료! “한국비엔씨” 넘을 NEW바이오! 또 한 번의 수익률 역사기록!내일 바로 터진다! 초대형 "제2의 NHN벅스" 또 갑니다! close 측은 “기존 국내 3상 임상시험은 다국가 임상시험의 일부로서, 한국 포함 총 6개국에서 임상시험 진행하여 승인을 득할 예정”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr