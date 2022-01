대한전선 경영진, 자사주 14만주 매입…"책임경영 앞장"

나형균 사장 등 주요 경영진 12명 총 2억5000만원 규모 자사주 매입

[아시아경제 이혜영 기자] 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 1,705 전일대비 10 등락률 +0.59% 거래량 3,721,374 전일가 1,695 2022.01.18 11:56 장중(20분지연) 관련기사 대한전선 임원 5인, 자사주 4만2000주 장내 매수 "책임 경영 일환"대한전선 유상증자에 호반산업 배정주식 전량 참여대한전선 유상증자에 최대주주 호반산업 참여…2018억 규모 close 은 나형균 최고경영자(CEO) 사장을 포함한 경영진들이 총 2억5000만원 규모의 자사주 약 14만주를 매입했다고 18일 밝혔다.

나 사장은 5만주, 김윤수 최고운영책임자(COO) 부사장은 1만5000주를 매입했으며 이기원 최고재무책임자(CFO) 전무를 포함한 전무급이 각 1만2000주씩을 사들였다. 상무급은 6000주씩을 장내 매수했다.

경영진은 이번 주식 매입을 통해 유상증자에도 전량 참여할 방침이다. 지난 12일 호반산업이 배정 주식 100%에 대해 청약 의사를 밝힌 데다 경영진이 자사주 매입을 통해 유증에 참여하면서 회사의 성장을 위한 투자 재원 조달에 최대주주와 경영진이 모두 동참하게 됐다.

나 사장은 "경영진의 자사주 매입과 유상증자 참여는 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 1,705 전일대비 10 등락률 +0.59% 거래량 3,721,374 전일가 1,695 2022.01.18 11:56 장중(20분지연) 관련기사 대한전선 임원 5인, 자사주 4만2000주 장내 매수 "책임 경영 일환"대한전선 유상증자에 호반산업 배정주식 전량 참여대한전선 유상증자에 최대주주 호반산업 참여…2018억 규모 close 의 새로운 도약에 대한 강한 의지와 기업 가치를 높이겠다는 자신감이 반영된 것"이라며 "경영진이 한 마음이 되어 책임경영에 앞장서겠다는 각오의 표명"이라고 말했다.

그러면서 "2022년은 호반그룹으로의 편입 이후 준비해 온 여러 사업들이 가시적인 성과로 드러나는 해가 될 것"이라며 "에너지와 환경 등 여러분야의 문을 열고 회사를 성장시킬 수 있는 신사업을 적극 추진하겠다"고 강조했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr