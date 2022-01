<전보 및 보임>

◆매니징에디터

▶경제금융부문 정두환 ▶디지털부문 소민호(IT본부장 겸직)

◆부서장

▶문화스포츠부장(직무대행) 류정민 ▶경제부장 이은정 ▶금융부장 정재형 ▶증권부장 전필수 ▶자본시장부장(직무대행) 임정수 ▶건설부동산부장 신범수 ▶산업부장 이초희 ▶바이오헬스부장 조영주 ▶유통경제부장(직무대행) 이광호 ▶오피니언부장 백종민

<승진>

▶정치부장 최일권 ▶사회부장 이경호 ▶IT과학부장 명진규 ▶중기벤처부장 김민진 ▶이슈취재부장(직무대행) 한승곤 ▶디지털편집부장(직무대행) 홍자연

