스타필드(빌리지)CGV, 종로M스쿨이 모인 '힐스테이트 더 운정'

- 신도시 안에 또다른 (미니)신도시, 단지 내 대규모 상업·문화·교육시설 대거 입주 예정

- 메머드급 단지로 개발되는 만큼 조경 및 커뮤니티시설 풍부…원스탑라이프 실현 가능

경기도 북부의 신흥주거타운으로 거듭나고 있는 파주운정신도시 내에 ‘원스탑라이프’ 실현 가능한 메머드급 주거복합단지가 등장한다. 이 단지 내에는 주거시설뿐만 아니라 업무·상업·문화·교육시설 등이 갖춰지므로 입주민들은 멀리 나가지 않고도 각종 편의를 제공받을 수 있게 된다.

화제의 주인공은 경기도 파주시 운정신도시 와동동 일대에 들어서게 된다. 지하 5층~지상 49층, 13개 동, 총 3,413세대(아파트 744세대, 주거형 오피스텔 2,669실)규모로 건립된다. 이 중 주거형 오피스텔 2,669실(전용면적 84㎡, 147㎡)을 우선적으로 분양하고 있다.

단지 내에 ‘신세계프라퍼티’의 새로운 커뮤니티형 대규모 쇼핑공간인 ‘스타빌드 빌리지’가 조성될 예정이다. 지상1~4층 규모로 지어진다. 이 곳엔 ‘전문 그로서리 스토어(전문 식료품점)’와 ‘아카데미’, ‘엔터테인먼트’, ‘교육’, ‘키즈 콘텐츠’, ‘의료’, ‘뷰티’, ‘헬스케어’ 등 다양한 컨텐츠를 갖춘 각종 시설이 마련될 예정이다.

또, 단지 내에 연면적이 약 1만7930평에 이르는 명품 스트리트몰도 설치할 계획으로 세계적인 건축기업 ‘베노이’가 설계할 계획이다. ’베노이’는 스타필드 하남과 인천국제공항, 롯데월드타워 등을 설계한 세계적 기업이다.

P1블록에 멀티플렉스관인 CGV가 입점하게 된다. 연면적이 약 3,335평이며 6개 상영관이 설치 운영될 예정이다. 사립 교육기관인 ‘종로엠스쿨’도 입점할 예정이다. 단지 내 ‘종로엠스쿨’이 입점한 이후 입주민들에게 2년간 50% 수강료 할인혜택도 제공된다.

메머드급 단지로 개발되는 만큼 풍부하고 다양한 조경시설과 커뮤니티시설이 갖춰질 예정이다. ‘수목’과 ‘화초’ 등이 어우러진 테마정원을 조성해 입주민들이 단지 내에서도 휴식 및 여가생활을 즐길 수 있도록 했다. 또, 소리천과 인접한 건축물 저층부는 공개공지 등을 활용해 보행로와 연계한 휴식공간으로 꾸밀 계획이다.

단지 내 커뮤니티시설로는 입주민들의 건강 증진을 위해 대규모 피트니스센터와 GX룸 등이 설치된다. 또, 비거리 19m에 달하는 복층 골프연습장과 스크린 골프연습장도 마련된다. 또, 어린 자녀들을 위해 ‘H아이숲’도 조성된다. 이 곳은 숲속처럼 쾌적한 환경을 갖춘 실내놀이공간으로 꾸며진다. 오피스텔 각 동 최상층(49층)에는 스카이라운지를 마련해 운정신도시의 아름다운 풍경을 한 곳에 담아낼 계획이다. 이 외에도, 북카페나 스터디룸, 상상도서관, 남?녀독서실 등 자녀들을 위한 다양한 학습공간도 마련된다

또, 사업지와 그 주변은 상업지역으로 개발되고 있는 만큼 향후 생활편의시설 이용이 용이할 전망이다. 또, 의정부지방법원과 고양지원파주시법원, 대한법률구조공단, 우체국, 운정보건지소 헬스케어센터 등이 있다.

이 단지는 운정신도시 최고 명소인 ‘운정호수공원’과 생태하천으로 거듭난 ‘소리천’과 인접해 있다. 일부세대를 제외한 대다수 세대가 블루조망권을 확보할 수 있을 전망이다.

힐스테이트 더 운정은 경의중앙선 운정역이 가깝다. 또한 개통 예정인 서해선(대곡~소사)은 ‘대곡역’부터 ‘운정역’까지 연결된 경의중앙선 선로를 같이 사용할 예정이다. 따라서 서해선이 개통되면 운정역에서 경의중앙선과 서해선(예정)을 이용할 수 있게 된다.

계약자들에게 중도금 무이자혜택을 기존 50%에서 60%로 확대 적용해 중도금 전액 무이자 대출을 제공할 예정이다. 이 외에도 비스포크 빌트인 냉장·냉동고와 빌트인 기능성오븐, 3구 인덕션, 건·습식 분리형 욕실 등이 기본으로 제공된다.

힐스테이트 더 운정은 견본주택을 운영 중이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr