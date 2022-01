주가 방어 나선 HDC, 현산 주식 100만주 매수

[아시아경제 임혜선 기자] 광주 대형 붕괴사고로 HDC HDC 012630 | 코스피 증권정보 현재가 8,080 전일대비 100 등락률 +1.25% 거래량 1,863,128 전일가 7,980 2022.01.17 15:30 장마감 관련기사 HDC, HDC현산 100만주 장내 매수…"정몽규, 회사 신뢰 제고 노력"정몽규 HDC그룹 회장 장남, KAIST 교수 임용[자금조달]HDC아이파크몰, 재무개선용 300억 신종자본증권 발행 close 현대산업개발 주가가 급락하자 그룹 지주사인 HDC HDC 012630 | 코스피 증권정보 현재가 8,080 전일대비 100 등락률 +1.25% 거래량 1,863,128 전일가 7,980 2022.01.17 15:30 장마감 관련기사 HDC, HDC현산 100만주 장내 매수…"정몽규, 회사 신뢰 제고 노력"정몽규 HDC그룹 회장 장남, KAIST 교수 임용[자금조달]HDC아이파크몰, 재무개선용 300억 신종자본증권 발행 close 가 주식 매입을 통한 계열사 주가 방어에 나섰다.

17일 금융감독원 전자공시시스템과 HDC에 따르면 HDC는 13일부터 이날까지 현대산업개발 보통주 100만3407주를 장내 매수했다.

13일에 57만3720주, 14일에 29만9639주, 17일에 13만48주를 각각 사들였다. 이에 따라 HDC의 현대산업개발 지분율은 40%에서 41.52%로 늘었다. HDC계열 엠엔큐투자파트너스는 같은 기간 HDC보통주 32만9008주를 장내 매수했다.

HDC와 엠앤큐투자파트너스가 각각 사들인 현대산업개발과 HDC주식의 매입액은 총 230억원 규모다.

