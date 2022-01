대전시, 온통대전 추가 캐시백 상점가 확대

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 온통대전 추가 캐시백 지급 상점 수를 늘린다.

시는 17일부터 전통시장과 상점가에서 지역화폐 온통대전을 사용할 때 기본 캐시백 10%에 추가 캐시백 3%를 지급한다고 밝혔다.

추가 캐시백은 전통시장 47개소에 3300여 점포에서 상품을 구입할 때 온통대전으로 결제하면 지급된다.

앞서 시는 지난해 9월 전통시장 2000여 점포를 대상으로 추가 캐시백 지급 사업을 시작해 4개월간 5억원가량의 캐시백을 추가 지원했다.

올해는 지원예산을 20억원으로 늘려 전통시장 안 상점과 인근 상점가에서 추가 캐시백을 받을 수 있게 한다는 계획이다. 전통시장을 중심으로 원도심 등 소비편차가 큰 지역의 소비를 늘려간다는 취지다.

추가 캐시백 지원은 20억원 범위 안에서 연말까지 시행된다. 대상 점포는 사전에 수요조사를 거쳐 참여 의사를 밝힌 점포에 한하며 상점가 및 골목형상점가로 등록된 점포가 포함된다.

임묵 시 일자리경제국장은 “지난해 추가 캐시백은 전통시장에 한정해 지원됐지만 올해는 시장 인근 상점가까지 범위에 포함된다”며 “이를 통해 시는 지역별 소비 불균형을 완화하고 원도심, 신도심 간 균형성장을 지원해 지역별 소비 편차가 줄어들 것으로 기대한다”고 말했다.

