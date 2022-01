LG전자, 美소비자 선정 올해 '대용량 세탁기' 부문 1위

드럼·통돌이 최고 평가

LG전자가 미국 소비자들이 뽑은 '2022년 최고의 대용량 세탁기' 타이틀을 차지했다.

16일 업계에 따르면 미국 소비자 매체 컨슈머리포트는 2022년 최고의 대용량 세탁기 평가에서 드럼 세탁기와 통돌이 세탁기 부문 1위로 LG전자 제품을 선정했다. LG전자는 대용량 드럼 세탁기와 통돌이 세탁기 부문에서 모두 1위와 2위를 차지했다.

대용량 드럼 세탁기 부문 1위인 LG 트롬 세탁기(모델명 LG WM9000HVA)는 전체 세탁기 중 가장 높은 점수인 86점을 받았다. 컨슈머리포트는 이 제품에 대해 "시험한 드럼 세탁기 중 가장 성능이 뛰어난 제품 중 하나"라며 에너지 효율성과 세탁 성능에 대해 최고 등급(Excellent)을 부여했다.

이 제품은 컨슈머리포트가 물·에너지 효율성, 브랜드 신뢰성, 세탁 후 세탁물 부드러움 등을 시험한 뒤 상위 28개 제품에 부여한 '그린 초이스' 모델이기도 하다.

이번 평가에서 대용량 교반식 세탁기 부문 1위는 삼성전자 제품이 차지했다. 삼성전자는 대용량 드럼과 통돌이 세탁기 부문에서 LG전자에 이어 3위에 올랐다. 이에 따라 컨슈머리포트의 세탁기 평가 1∼3위를 한국 기업이 모두 석권했다.

