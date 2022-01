1월 셋째 주 전국 9846가구 청약…4차 사전청약 물량이 65%

이달 셋째 주(17일~23일)에는 전국 15곳에서 총 9846가구가 청약 접수를 받는다.

15일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면, 1월 셋째 주에는 전국 15곳에서 총 9846가구(오피스텔?도시형생활주택?사전청약?임대 포함, 행복주택 제외)가 청약 접수를 받는다.

다음 주에는 4차 사전청약 공공분양 주택의 일반공급 청약 접수가 시작된다. 이번 사전청약 공공분양 물량(총 6400가구)은 지금까지 진행했던 사전청약 공공분양 물량(1차 2388가구, 2차 5976가구, 3차 1995가구)보다 최대 규모로 공급된다.

주요 지역과 물량은 ▲남양주왕숙(A1?B1?B17) 1601가구, ▲부천대장(A7?A8) 821가구, ▲고양창릉(S5?S6) 1125가구, ▲시흥거모(A10?S1) 576가구, ▲안산장상(A9) 638가구, ▲안산신길2(A2,4?B1) 814가구, ▲고양장항(S1) 825가구 등 총 7곳이며, 청약 접수는 17일부터 24일간 진행된다.

한편 사전청약 물량을 제외한 대부분의 물량(3446가구)은 수도권과 광역시에 집중됐다. 주요 단지로는 경기 오산세교2지구에 '호반써밋 그랜빌Ⅱ', 대구 남구에 '나나바루아아파트 102동', '영대병원역 골드클래스 센트럴' 등이다.

모델하우스는 2곳에서 오픈한다. 당첨자 발표는 16곳, 계약은 '힐스테이트 초월역', '힐스테이트 평택 더퍼스트', 'e편한세상 신곡 파크프라임', '펜타힐즈 푸르지오 2차' 등 22곳에서 진행될 예정이다.

오는 18일 호반건설은 경기 오산시 세교2지구 A1블록에 공급하는 '호반써밋 그랜빌Ⅱ'의 1순위 청약 접수를 받는다. 단지는 지하 2층~지상 25층, 14개동, 전용 84~111㎡, 총 897가구 규모로 건립된다. 지난해 A2블록에 공급된 '호반써밋 그랜빌' 후속 단지다.

같은 날 보광종합건설은 광주 남구 방림동 1-1번지 일원에 짓는 '광주 방림 골드클래스' 1순위 해당지역 청약 접수를 받는다. 단지는 지하 1층~지상 25층, 6개동, 전용 84~219㎡, 총 418가구 규모다. 광주 지하철 1호선 학동증심사입구역이 가깝다.

19일 중흥건설은 경남 김해시 내덕동 21-3번지 일원에 들어서는 '김해내덕지구 중흥S-클래스 더퍼스트' 모델하우스를 열고 본격 분양에 나선다. 단지는 지하 2층~지상 29층, 10개동, 전용 59~84㎡, 총 1040가구로 구성된다. 부전-마산 복선전철 장유역(2022년 예정)이 가깝다.

21일 한화건설은 경북 포항시 북구 흥해읍 학천리 21번지 일원에 공급하는 '한화 포레나 포항 2차' 모델하우스를 오픈한다. 단지는 지하 2층~지상 25층, 6개동, 전용 84㎡, 총 350가구다. '한화 포레나 포항'에 이어 KTX포항역세권 개발 지역에 공급하는 후속 단지다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr