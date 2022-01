태연 뮤직비디오, 영화관서 만난다

[아시아경제 이이슬 기자] 그룹 소녀시대 태연(김태연)의 뮤직비디오를 극장에서 본다.

14일 소속사 SM엔터테인먼트는 태연의 신곡 'Can’t Control Myself'(캔트 컨트롤 마이셀프) 뮤직비디오가 영화관에서 상영된다고 밝혔다.

태연 정규 3집 선공개 곡 ‘Can’t Control Myself’ 뮤직비디오는 오는 18일부터 약 한 달간 전국 메가박스 87개 지점(부티크관 제외)에서 30초 버전의 스크린 광고로 상영된다.

오는 17일 공개되는 ‘Can’t Control Myself’는 강렬한 사운드가 감성을 자극하는 팝 펑크 장르의 발라드 곡으로, 태연이 직접 작사에 참여한 가사에는 상처받고 아플 것을 직감했음에도 여전히 상대의 마음을 갈구하는 통제력 잃은 위험한 사랑을 애절하게 담았다.

뮤직비디오는 신곡 분위기에 맞춰 드라마틱한 스토리와 다이내믹한 연출이 어우러진 한 편의 영화 같은 영상미가 돋보인다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr