[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 오는 19일까지 전 점에서 호주산 소고기와 양고기 할인 행사를 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 행사에서는 ‘갓성비’와 ‘트렌디’ 스테이크를 테마로 호주산 소고기·양고기를 20~50% 할인 판매한다.

최근 코로나19로 홈파티가 트렌드로 자리잡으면서 집에서 요리를 하는 소비자들이 늘고 있다. 실제 롯데마트에 따르면 지난해 스테이크 매출은 전년대비 106.1%, 양고기 매출은 128.4% 증가했다.

롯데마트 관계자는 “미식 트렌드를 선도하기 위해 대표적인 인기 축산 상품들을 준비했다”며 “요리의 만능 부위인 소 앞다리살을 50% 할인된 가격에 선보이니, 합리적인 가격으로 집에서 ‘파인다이닝’을 즐길 수 있길 바란다”고 말했다.

