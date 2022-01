[아시아경제 이지은 기자] 북한은 14일 최근 미사일 발사와 관련, 미국이 신규 대북제재를 발표한 데 대해 "대결적인 자세"라며 "우리는 더욱 강력하고도 분명하게 반응하지 않을 수 없다"고 반발했다.

북한은 이날 조선중앙통신을 통해 발표한 외무성 대변인 명의 담화에서 "미국이 우리의 합법적인 자위권 행사를 문제시하는 것은 명백한 도발로 되며 강도적 논리"라며 이같이 말했다.

대변인은 "국가방위력 강화는 주권국가의 합법적 권리"라며 "우리는 정정당당한 자기의 권리를 포기하지 않을 것"이라고 말했다.

앞서 미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 북한 탄도미사일 개발에 관여한 북한 국적 6명에 대한 제재를 발표했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr