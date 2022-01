김사무엘·브레이브 합의…"전속계약 분쟁 종결, 활동 재개"

[아시아경제 이이슬 기자] 가수 김사무엘이 전속계약 분쟁을 마치고 다시 활발한 활동을 이어간다.

김사무엘·브레이브엔터테인먼트(이하 브레이브) 측은 13일 "긴 대화 끝에 상호 간의 오해를 종식시키고 원만한 합의를 이뤘다"고 밝혔다.

이날 김사무엘은 "지난 3년 간의 법정소송은 힘들었지만 오히려 스스로 많은 생각을 하고 많은 것을 배우게 된 시간이었다. 긴 공백기 동안 저를 잊지 않고 기억해주시고 기다려주신 모든 분께 감사드린다"고 전했다.

이어 "성인으로서 인사드릴 모습에 응원을 부탁드리며, 다시 처음부터 시작하는 마음으로 초심을 잃지 않고 최선을 다해 살겠다"며 "좋은 곡과 멋진 퍼포먼스로 곧 인사드릴 날을 꿈꾸며, 이렇게라도 소식을 알리게 되어 감사드린다"고 했다.

2019년 5월 김사무엘은 브레이브와 공연계약 체결과 정산 과정 등에 문제를 제기하며 소송을 제기했으며, 브레이브는 10억 상당의 손해배상 소송으로 맞섰다.

김사무엘은 지난해 11월 제기한 전속계약 부존재확인 소송에서 승소했고, 브레이브는 항소 입장을 밝혔으나 합의 끝에 분쟁을 종결했다.

올해 김사무엘은 솔로 가수이자 만능 엔터테이너로 활발한 활동을 펼치겠다는 각오다.

