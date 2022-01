포스코인터, 전기차 부품 하프샤프트 수주액 4억달러 돌파

[아시아경제 이기민 기자] 포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 047050 | 코스피 증권정보 현재가 23,950 전일대비 650 등락률 +2.79% 거래량 471,743 전일가 23,300 2022.01.13 09:20 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “포스코인터내셔널, 적극적 투자로 모멘텀 확보”포스코인터 "1620억원 투자, 구동모터코아 멕시코 법인 설립"포스코인터내셔널, 일본 자회사 주식 1042억원에 추가취득 close 이 최근 베트남 전기차 업체인 빈패스트와 세 번째로 8500만달러 규모의 전기차 부품 하프샤프트 공급계약을 체결하면서 글로벌 수주 금액이 4억달러를 돌파했다고 13일 밝혔다.

앞서 포스코인터내셔널은 빈패스트와 2020년 하반기 5500만달러, 지난해 상반기 9300만달러 규모의 수주 계약을 체결한 바 있다. 또한 신생 전기차 업체인 미국 리비안과도 1억7000만달러의 부품 계약을 체결했다.

이번에 공급하는 하프샤프트(Halfshaft)는 배터리전기차(BEV) 차량에서 구동축 역할을 하는 핵심 부품이다. 전기차 시장이 급성장함에 따라 부품시장 또한 EV모터 부품 및 EV구동 부품 중심으로 확장될 전망이다. 시장조사기관 마크라인즈(Marklines)에 따르면 지난해 전세계 차량 생산대수 중 전기차의 비율은 약 20% 수준이었지만 2025년에는 전기차의 비율이 약 40%로 증가할 것으로 예상된다.

포스코인터내셔널은 친환경차를 정책적으로 지원하고 있는 북미, 유럽 지역 수요에 대응하기 위해 국내 부품사와의 협력을 바탕으로 안정적인 공급망을 확보하고 글로벌 전기차 부품 시장점유율을 지속 확대해 나가겠다는 방침이다.

포스코인터내셔널 관계자는 "빈패스트, 리비안 외에도 글로벌 유명 전기차사들로부터 추가 수주가 있을 것으로 전망된다"며 "향후 전기차 부품시장에서의 시장점유율을 확고히 해 ESG(환경·사회·지배구조)경영에도 기여하겠다"고 전했다.

한편 포스코인터내셔널은 전기·수소차 등 미래차 중심으로의 급격한 패러다임 변화에 대응해 또 다른 전기차 부품인 구동모터코어 사업을 전략사업으로 선정하고 집중 투자를 진행하고 있다. 중국 포스코아 지분참여, 멕시코 생산법인 설립 등에 이어 올 해 안에 유럽지역에도 생산거점을 마련한다는 전략이다.

이를 통해 2025년 국내 200만대, 중국 90만대, 북미 65만대, 유럽 45만대 등 총 400만대 생산체제를 구축하고, 글로벌 시장 점유율을 20%까지 확대한다는 계획이다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr