서울시 친환경매장 '제로마켓' 마트에서 만나요

대나무 칫솔, 코코넛 청소솔 등

세제 리필 판매 등 포장재 퇴출

홈플러스·NC백화점 등에 입점

케이블 등 수거 '자원순환 거점'

대나무로 만든 칫솔, 코코넛으로 만든 청소솔, 씹으면 거품이 나는 고체치약. 서울시가 만든 친환경 매장 ‘제로마켓’에서 판매하는 제품들이다.

홈플러스 합정점 매장 한 켠에 자리한 제로마켓에는 주방세제나 세탁세제 등 액상세제를 원하는 만큼 덜어서 구입하는 ‘리필 스테이션’이 있다. 이외에 샴푸·린스나 바디워시 등을 대체하는 비누, 바코드 스티커를 부착할 수 있는 비닐 대용 면주머니, 삼베로 만든 천연 타월과 다회용 화장솜, 대나무·스테인리스로 만든 빨대 등 친환경 제품들이 진열돼있다. 옥수수 전분으로 만든 배변봉투나 빨아쓰는 배변패드 등 반려동물 관련 친환경 용품들도 판매한다. 합정점에 근무하는 제로마켓 직원은 "최근 들어 제로마켓을 알고 직접 찾아오는 손님이 늘고 있고 대나무 칫솔이나 천연 수세미, 고무장갑 등이 잘 팔린다"고 말했다.

제로마켓은 쓰레기 배출량을 줄이는 ‘제로웨이스트(Zero Waste)’ 문화를 확산하기 위해 서울시가 대형 유통업체들과 손잡고 조성한 친환경 매장이다. 이 곳에서는 일회용 플라스틱이나 용기 등 포장재를 사용하지 않고 다회용기 이용을 장려하며 친환경 상품들을 판매한다. 홈플러스 월드컵점에서는 플라스틱 장바구니를 회수해 재활용하는 서비스도 제공하며, NC백화점 강서점에서는 일회용 대신 다회용기 포장 행사를 진행하기도 한다. 제로마켓은 ‘자원순환 거점’ 역할도 한다. 제로마켓은 이어폰과 충전 케이블과 종이가방·유리병 용기 등을 재활용할 수 있도록 수거한다.

제로마켓은 대형마트나 SSM, 백화점에 샵인샵 형태로 운영되고 있다. 서울시는 제로웨이스트 소비를 추구하는 시민들이 늘어나고 있지만 접근성이 낮고 인프라가 부족한 점을 해소하기 위해 대형 유통업체들과 시범 매장을 조성했다. 현재 운영중인 제로마켓은 홈플러스 월드컵·합정·신도림·남현점과 NC백화점 강서·송파·신구로점까지 총 7개이며 GS더프레시 고덕그라시움·명일·상계점에서도 이달 중 개점한다. 서울시가 재원을 부담하고 대형 유통업체들로부터 공간을 제공받아 영그램, 어쩌다에코, 송포어스 등 제로웨이스트 전문 업체들에게 위탁했다. 향후 운영 성과와 사업 확대 가능성 등을 살펴 민간이 상설 운영할 수 있도록 추진하겠다는 목표다.

유연식 서울시 기후환경본부장은 "앞으로 포장재를 쓰지 않는 착한 소비생활이 일상화될 수 있도록 제로웨이스트 문화 확산을 위해 더 노력할 것"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr