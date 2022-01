한미-엔지켐, 인도 코로나19 백신 '자이코브-디' 위탁생산 계약

[아시아경제 이춘희 기자] 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 267,000 전일대비 4,500 등락률 +1.71% 거래량 7,099 전일가 262,500 2022.01.11 09:42 장중(20분지연) 관련기사 한미약품, 美 파트너사 스펙트럼에 240억 전략적 투자한미약품, 中제약사와 안과 신약 중국내 판매권 이전 계약 미성년 최고 주식부호 800억대 남매...증가율 톱은 학원 재벌家 close 이 인도에서 개발돼 엔지켐생명과학 엔지켐생명과학 183490 | 코스닥 증권정보 현재가 52,500 전일대비 1,900 등락률 +3.75% 거래량 65,435 전일가 50,600 2022.01.11 09:42 장중(20분지연) 관련기사 엔지켐생명과학, 한미약품에 코로나19 백신 원액 제조 위탁[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일엔지켐생명과학, pDNA 코로나19 백신 인도서 대규모 접종 실시 close 이 기술이전 계약을 맺은 플라즈미드 DNA(pDNA) 코로나19 백신 '자이코브-디(ZyCov-D)'를 위탁생산(CMO)한다.

한미약품은 엔지켐생명과학과 지난 7일 '자이코브-디 백신 위수탁 제조를 위한 기술이전 및 설비준비 계약'을 맺고 백신 원액(DS) 제조를 위한 기술이전 및 생산설비 최적화에 착수했다고 11일 밝혔다. 엔지켐생명과학은 지난해 말 자이코브-디를 개발한 인도 자이더스 카딜라와 기술이전 계약을 맺고 생산을 준비해오고 있었다.

자이코브-디 백신은 지난해 8월 인도의약품관리국(DCGI)으로부터 긴급사용승인을 받은 코로나19 유전자 백신이다. 온도에 민감하지 않아 영상 2~8℃에서 보관할 수 있고, 영상 25℃의 온도에서도 3개월 간 보관할 수 있어 글로벌 공급에 유리하다는 평가다.

양사간 계약에 따라 한미약품은 엔지켐생명과학의 제조 위탁 의뢰를 받아 평택 바이오플랜트에서 백신 본 생산을 위한 공정 재현, 생산설비 최적화, 시험법 기술이전 등을 수행한다. 이 같은 작업은 올해 2분기께 완료될 예정으로 이후 양사는 상업생산을 위한 본계약이 맺고 본격적 생산에 착수할 예정이다. 특히 보관이 용이한 장점을 살려 방역 인프라가 열악한 동남아 및 남미 주요 국가들을 대상으로 우선 공급할 계획이다.

손기영 엔지켐생명과학 회장은 "이번 계약을 시작으로 올해부터 연간 8000만회분 이상의 pDNA 코로나19 백신을 생산·판매하게 된다"며 "'메이드 인 코리아(Made in Korea)' 백신의 자부심으로 첨단 기술의 백신을 전 세계에 공급하고 백신 생산허브 구축을 통해 글로벌 백신 제조회사로 도약해 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 해결에 기여하고자 한다"고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr