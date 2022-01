[아시아경제 이민지 기자] 나노씨엠에스 나노씨엠에스 247660 | 코스닥 증권정보 현재가 87,500 전일대비 6,400 등락률 +7.89% 거래량 891,589 전일가 81,100 2022.01.10 15:16 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장공모주 열풍 타고 올해 새내기주 수익률도 '양호' close 는 글로리케미칼과 22억원 규모로 제품 공급 계약을 체결했다고 10일 공시했다. 이는 지난 2020년 매출액 대비 52%에 해당하는 것으로계약 기간은 오는 5월 31일까지다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr