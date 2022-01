이베스트투자증권, ‘KODEX 미국메타버스나스닥액티브 ETF’ 거래 이벤트 진행

오는 2월11일까지 이벤트 진행

은 오는 2월11일까지 삼성자산운용과 함께 'KODEX 미국메타버스나스닥액티브 상장지수펀드(ETF)' 거래 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 이벤트는 이베스트투자증권 계좌를 통해 삼성자산운용의 KODEX 미국메타버스나스닥액티브 ETF를 매매하는 고객을 대상으로 한다. 비대면 및 은행을 통해 이베스트투자증권 계좌를 개설한 고객은 누구나 이벤트에 참여할 수 있다.

일간 거래금액 합산 2억원 이상인 고객 중 추첨을 통해 매일 10명에게 문화상품권 5만원을 지급할 예정이다. 주간 합산 거래금액 1000만원 이상 고객 중에서는 20명을 추첨해 주식상품권 2만원을 지급한다. 각 이벤트는 기간에 따라 일별, 주별 중복 당첨이 가능하지만 이벤트 간 중복 당첨은 불가능하다.

김학수 이베스트투자증권 디지털영업팀 팀장은 “이번 이벤트는 지난 KODEX ETF 3종 거래 이벤트가 성료한 데 힘입어 다시 준비했다”며 “미국 주식과 메타버스 투자에 관심이 높아진 만큼 투자자들의 많은 관심과 참여 기대한다”고 말했다.

